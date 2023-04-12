Galatasaray, Avrupa'da ikinci oldu
ensonhaber.com

FIBA Avrupa Kupası finali rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, Fransa'nın LDLC ASVEL takımını ağırladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan LDLC ASVEL, Dietrick ve Johannes'in etkili mücadelesiyle ilk periyodu 23-13 önde bitirdi.

İkinci periyotta da üstün bir mücadele ortaya koyan Fransız ekibi hem hücum hem de savunmada zayıf kalan karşısında soyunma odasına 55-27 önde gitti.

Konuk ekip üçüncü çeyreği de 71-42 üstün geçti.

Sahasındaki ilk maçı 95-56 kazanan LDLC ASVEL, bu maçı da 85-57 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Galatasaray, Avrupa'da ikinci oldu

Galatasaray Çağdaş Faktoring: 57 - LDLC ASVEL: 85

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Viola Györgyi (Romanya), Beniamino Manuel Attard (İtalya)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Prince 2, Işıl Alben 3, Nacickaite 8, Stevens 4, McCovan 21, Pelin Derya Bilgiç 4, Jurjane 5, Meltem Yıldızhan 6, Pulvere 2, Merve Uygül 2

LDLC ASVEL: Williams 13, Dietrick 11, Johannes 20, Chartereau 10, Gruda 11, Quevedo 10, Jocyte 3, Ciak 4, Dibanzilua, Tshibuabua 3

1. Periyot: 13-23

Devre: 27-55

3. Periyot: 42-71

Galatasaray, Avrupa'da ikinci oldu