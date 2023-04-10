Galatasaray, Bahçeşehir Koleji'ni uzatmada yıktı Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray normal süresi 83-83 tamamlanan karşılaşmada uzatma bölümü sonunda Bahçeşehir Koleji'ni 94-90 mağlup etti.

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Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Bahçeşehir Koleji’ni konuk etti.

Sarı-kırmızılılar normal süresi 83-83 biten mücadeleyi uzatma devresinde 94-90 kazandı.

Sadık Emir Kabaca'nın 21 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistlik performansı Aslan'a galibiyeti getiren en büyük faktör oldu.

Galatasaray Nef: 94 - Bahçeşehir Koleji: 90

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen, Fatih Güler

Galatasaray Nef: Sadık Emir Kabaca 21, Ristic 9, Russell 3, Ennis 19, Göksenin Köksal 13, McGee 14, Mahir Ağva 13, Caloiaro, Muhaymin Mustafa 2

Bahçeşehir Koleji: Hall 14, Muhammed Baygül 14, Morgan 9, Smith 30, Boutsiele 12, Emir Gökalp, Yiğit Arslan 8, Hadi Özdemir 3, Blazic, Berkay Candan

1. Periyot: 21-17

Devre: 44-39

3. Periyot: 61-67

Normal süre: 83-83