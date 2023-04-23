Galatasaray, Büyükçekmece Basketbol'a mağlup oldu Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26. haftada Galatasaray, Büyükçekmece Basketbol'a 92-82 yenildi. Sarı-kırmızılılar bu skorla play-off'u zora sokmuş oldu.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Büyükçekmece Basketbol ile Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.

Galatasaray, play-off'u zora soktu

Mücadeleyi Galatasaray 92-82 kaybetti ve play-off yolunda yara aldı.

İlk çeyrek

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, ilk çeyreği üstün oynayan taraf oldu. Angelo Caloiaro’nun 10 sayı ve 4 ribaundla yıldızlaştığı 10 dakikalık bölüm 23-16 tamamlandı.

İkinci periyot

İkinci periyoda ise Büyükçekmece Basketbol rüzgar gibi girdi. Arka arkaya üçlüklerle 0-11’lik seriye imza atan konuk ekip, yaklaşık dört dakika boyunca rakibine sayı imkanı tanımadı. Rüzgarı iyice arkasına alan Büyükçekmece, yedi sayı geride girdiği çeyreğin sonunu da 13 sayı farkla getirdi: 36-49.

Üçüncü çeyrek

Üçüncü çeyrekte Büyükçekmece’nin üstünlüğü sürse de Galatasaray, final periyoduna gidilirken takip mesafesini en azından beş sayıya çekti: 66-71.

Son çeyrek

Sarı kırmızılılar, son çeyrekte de geri dönüş adına çabalarını sürdürdü ancak Jordon Crawford ile Demetre Rivers’ın önderliğinde Özhan Çıvgın’ın öğrencileri, tüm bu reaksiyonlara yanıt vermeyi başardı ve mücadelenin sonunu 82-92 ile getirdi.

Jordon Crawford'dan kariyer rekoru

Galibiyete 15 sayı ve 15 asistle katkı sağlayan Jordon Crawford, kariyerinin en yüksek asist sayısına imza attı. Öte yandan Demetre Rivers 24 sayı kaydetti. Galatasaray cephesinde ise Angelo Caloiaro ve Sadık Emir Kabaca 20’şer sayıya imza attı.

Periyotlar

1. Periyot: 23-16

Devre: 36-47

3. Periyot: 66-71