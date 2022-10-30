Galatasaray, Darüşşafaka'ya mağlup oldu

Türkiye Basketbol Süper Lig'i 5. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Darüşşafaka'ya 68-66 kaybetti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde 5. hafta maçında Darüşşafaka, Galatasaray'ı konuk etti.

Kıran kırana geçen maçı ev sahibi ekip 68-66’lık skorla kazanmayı başardı.

Galatasaray 4. mağlubiyetini aldı

Bu sonuçla Darüşşafaka 2. galibiyetini alırken ise Galatasaray 4. yenilgisini yaşadı.

Olaseni yıldızlaştı

Darüşşafaka’da Gabriel Olaseni 12 sayı – 12 ribaund – 2 asist ile oynarken Akwasi Yeboah 11 sayı – 8 ribaund, Doğuş Özdemiroğlu da 9 sayı – 5 asist ile mücadele etti. Ercan Osmani 8 sayı – 4 ribaund, Can Korkmaz da 5 sayıyla maçı tamamladı. Wayne McCullough da 13 sayıyla oynadı.

Caloiaro'nun performansı galibiyete yetmedi

Galatasaray’da Angelo Caloiaro 12 sayı – 5 ribaund – 3 asist ile mücadele ederken Ian Hummer 9 sayı – 2 ribaund – 2 asist, Sadık Emir Kabaca da 10 sayıyla oynadı. Dee Bost 7 sayıyla oynarken Dylan Ennis 8, Yunus Emre Sonsırma da 4 sayıyla mücadele etti.