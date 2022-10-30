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    Galatasaray, Darüşşafaka'ya mağlup oldu

    Türkiye Basketbol Süper Lig'i 5. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Darüşşafaka'ya 68-66 kaybetti.
    • 30.10.2022 - 18:01
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    Galatasaray, Darüşşafaka'ya mağlup oldu

    Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde 5. hafta maçında Darüşşafaka, Galatasaray'ı konuk etti.

    Kıran kırana geçen maçı ev sahibi ekip 68-66’lık skorla kazanmayı başardı.

    Galatasaray 4. mağlubiyetini aldı

    Bu sonuçla Darüşşafaka 2. galibiyetini alırken ise Galatasaray 4. yenilgisini yaşadı.

    Galatasaray, Darüşşafaka ya mağlup oldu #1

    Olaseni yıldızlaştı

    Darüşşafaka’da Gabriel Olaseni 12 sayı – 12 ribaund – 2 asist ile oynarken Akwasi Yeboah 11 sayı – 8 ribaund, Doğuş Özdemiroğlu da 9 sayı – 5 asist ile mücadele etti. Ercan Osmani 8 sayı – 4 ribaund, Can Korkmaz da 5 sayıyla maçı tamamladı. Wayne McCullough da 13 sayıyla oynadı.

    Galatasaray, Darüşşafaka ya mağlup oldu #2

    Caloiaro'nun performansı galibiyete yetmedi

    Galatasaray’da Angelo Caloiaro 12 sayı – 5 ribaund – 3 asist ile mücadele ederken Ian Hummer 9 sayı – 2 ribaund – 2 asist, Sadık Emir Kabaca da 10 sayıyla oynadı. Dee Bost 7 sayıyla oynarken Dylan Ennis 8, Yunus Emre Sonsırma da 4 sayıyla mücadele etti.

    Galatasaray, Darüşşafaka ya mağlup oldu #3

    Galatasaray, Darüşşafaka ya mağlup oldu #4


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