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- Galatasaray, Darüşşafaka'ya mağlup oldu
Galatasaray, Darüşşafaka'ya mağlup oldu
- 30.10.2022 - 18:01
Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde 5. hafta maçında Darüşşafaka, Galatasaray'ı konuk etti.
Kıran kırana geçen maçı ev sahibi ekip 68-66’lık skorla kazanmayı başardı.
Galatasaray 4. mağlubiyetini aldı
Bu sonuçla Darüşşafaka 2. galibiyetini alırken ise Galatasaray 4. yenilgisini yaşadı.
Olaseni yıldızlaştı
Darüşşafaka’da Gabriel Olaseni 12 sayı – 12 ribaund – 2 asist ile oynarken Akwasi Yeboah 11 sayı – 8 ribaund, Doğuş Özdemiroğlu da 9 sayı – 5 asist ile mücadele etti. Ercan Osmani 8 sayı – 4 ribaund, Can Korkmaz da 5 sayıyla maçı tamamladı. Wayne McCullough da 13 sayıyla oynadı.
Caloiaro'nun performansı galibiyete yetmedi
Galatasaray’da Angelo Caloiaro 12 sayı – 5 ribaund – 3 asist ile mücadele ederken Ian Hummer 9 sayı – 2 ribaund – 2 asist, Sadık Emir Kabaca da 10 sayıyla oynadı. Dee Bost 7 sayıyla oynarken Dylan Ennis 8, Yunus Emre Sonsırma da 4 sayıyla mücadele etti.