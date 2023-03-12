Galatasaray, Darüşşafaka'yı mağlup etti Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray, Darüşşafaka karşısında 71-65 galip geldi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta maçında Galatasaray, Darüşşafaka ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Galatasaray, Darüşşafaka karşısında 71-65 kazandı.

Darüşşafaka ilk çeyrekte farkı açtı

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, ilk 5 dakikada 12-0'lık seri yakaladı. Yeşil-siyahlılar, ilk sayısını 7. dakikada bulan Galatasaray karşısında ilk periyodu 15 sayı farkla 19-4 üstün tamamladı.

İkinci periyoda ise Galatasaray, 12-0'lık seriyle girdi. İlk 5 dakikada rakibinden sayı yemeyen sarı-kırmızılılar, 15. dakikada farkı 3 sayıya kadar çekti: 16-19. Mooney'in dış atışıyla periyodun 6. dakikasında ilk isabetini bulan Darüşşafaka, soyunma odasına 32-27 önde gitti.

Galatasaray geri dönerek maçı kazandı

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Galatasaray, Russell ve Enis'in sayılarıyla 24. dakikada maçta ilk kez öne geçerken (37-36), son dakika içinde Starks ile isabet bulan misafir takım, final periyoduna 48-47 üstün girdi.

Son çeyreğe iyi başlayan Darüşşafaka, 32. dakikada Can Korkmaz'ın üçlüğüyle skoru 54-49'a getirdi. Russell'ın isabetiyle toparlanan Galatasaray, 38. dakikada Göksenin Köksal'ın üç sayılık basketiyle tekrar öne geçti: 64-63. Kalan bölümde Göksenin Köksal, Enis ve Russell ile etkili olan sarı-kırmızılılar, parkeden 71-65 galip ayrıldı.