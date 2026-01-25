Abone ol: Google News

Galatasaray, Emlak Konut'u mağlup etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Emlak Konut'u 64-60 yendi.

Yayınlama Tarihi: 25.01.2026 17:49
Galatasaray, Emlak Konut'u mağlup etti.
  • Galatasaray, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Emlak Konut'u 64-60 yendi.
  • Maç Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı ve Galatasaray kazandı.
  • Galatasaray'dan Johannes 17 sayı ile en skorer oyuncu oldu.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray ile Emlak Konut karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 64-60'lık skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mesut Öztürk, Niyazi Yasin Kahraman, Yasin Alkan

Galatasaray: Oblak 10, Ayşe Cora Yamaner 6, Juhasz 16, Elif Bayram 2, Johannes 17, Williams 2, Gökşen Fitik 2, Sehernaz Çidal, Derin Erdoğan 3, Kuier 6

Emlak Konut: Thomas 23, Delaere, Gizem Başaran Turan, Macaulay 7, Berfin Sertoğlu 9, Ferda Yıldız, Ceren Akpınar, Melek Uzunoğlu 2, Holesinska 3, Ndour 16

1. Periyot: 19-17

Devre: 29-30

3. Periyot: 47-45

Beş faulle çıkan oyuncu: 39.53 Berfin Sertoğlu (Emlak Konut)

