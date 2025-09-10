Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Antalya'da kampa girdi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Antalya'da kampa girdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray, kamp süresince 3 hazırlık maçına çıkacak.

MAÇ TAKVİMİ

İlk olarak 10 Eylül Çarşamba günü Gloria Sports Arena'da Rusya ekibi Lokomotiv Kuban ile karşılaşacak Galatasaray, 12 Eylül Cuma günü Litvanya'dan Zalgiris Kaunas ile mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı takım, kampın son hazırlık maçını ise 14 Eylül Pazar günü Tofaş'a karşı oynayacak.

Hafif sakatlığı devam eden oyunculardan Rıdvan Öncel, koruma amaçlı Antalya kampına götürülmedi.

KAMP KADROSU

Sarı-kırmızılıların Antalya kampı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: