Galatasaray erteleme maçında Türk Telekom'a kaybetti
AA

Türkiye Süper Ligi'nin 27. hafta erteleme mücadelesinde Türk Telekom ile karşı karşıya geldi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede kazanan 106-91'lik skorla ev sahibi Türk Telekom oldu.

Başkent ekibi ilk yarıyı önde bitirdi

Müsabakaya her iki takımda karşılıklı sayılar bularak başlarken, mücadelenin 5. dakikası 15-10 Galatasaray'ın üstünlüğüyle geçildi. Dış atışlardaki etkinliği sürdüren, boyalı alanda da rakibine kolay imkanı tanımayan Galatasaray, ilk periyodu 32-25 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Türk Telekom, 8 sayıya kadar (31-39) çıkan farkı 14-0'lık seriyle kapatarak 17. dakikada 6 sayı (45-39) öne geçti. Bu dakikadan sonra iki takımda karşılıklı sayılar bulunurken, Türk Telekom, soyunma odasına 54-47 önde gitti.

Galatasaray erteleme maçında Türk Telekom'a kaybetti

Türk Telekom, 15 sayı farkla kazandı

Üçüncü periyotta etkili oyununu sürdüren Türk Telekom, Berk Demir, Bouteille, Grant ve Taylor'ın sayılarıyla aradaki farkı 13 sayıya (70-57) çıkardı. Galatasaray, McGee, Caloiaro, Sadık Emir Kabaca ile karşılık verse de mücadelenin üçüncü periyodu 79-69 Türk Telekom'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Final periyoduna iyi başlayan Türk Telekom, Taylor, Grant, Bouteille'nin sayılarıyla mücadelenin bitimine 3 dakika 39 saniye kala farkı 18'e (100-82) çıkardı. Geri kalan dakikalarda arada farkın kapanmasına müsaade etmeyen Türk Telekom, mücadeleyi 106-91 kazandı.

Galatasaray erteleme maçında Türk Telekom'a kaybetti
Galatasaray erteleme maçında Türk Telekom'a kaybetti
Galatasaray erteleme maçında Türk Telekom'a kaybetti