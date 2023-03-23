Galatasaray, FIBA EuroCup'ta bir kez daha finale yükseldi
AA

FIBA Kadınlar EuroCup yarı final rövanşında temsilcimiz Galatasaray Çağdaş Faktoring, İtalya'da Umana Reyer'in konuğu oldu.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 13-12 önde kapatan ev sahibi ekip devre arasına da 32-23 üstün gitti.

Galatasaray Çağdaş Faktoring ikinci yarıda daha etkili hücum etse de üçüncü çeyreği 50-45 önde tamamlayan Umana Reyer mücadeleden 69-60 galip ayrıldı.

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Galatasaray finale yükseldi

Rövanşta 9 sayı farkla mağlup olan sarı-kırmızılılar 74-49 kazandığı ilk maçtaki 25 sayılık avantajla adını finale yazdırdı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring şampiyon olduğu 2008-2009 ve 2017-2018 sezonlarının ardından turnuva tarihinde üçüncü kez finale kalmayı başardı.

Final karşılaşmaları 5 ve 12 Nisan'da oynanacak.

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