Galatasaray, FIBA EuroCup'ta bir kez daha finale yükseldi

AA
FIBA Kadınlar EuroCup yarı final rövanşında temsilcimiz Galatasaray Çağdaş Faktoring, İtalya'da Umana Reyer'in konuğu oldu.
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 13-12 önde kapatan ev sahibi ekip devre arasına da 32-23 üstün gitti.
Galatasaray Çağdaş Faktoring ikinci yarıda daha etkili hücum etse de üçüncü çeyreği 50-45 önde tamamlayan Umana Reyer mücadeleden 69-60 galip ayrıldı.
Galatasaray finale yükseldi
Rövanşta 9 sayı farkla mağlup olan sarı-kırmızılılar 74-49 kazandığı ilk maçtaki 25 sayılık avantajla adını finale yazdırdı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring şampiyon olduğu 2008-2009 ve 2017-2018 sezonlarının ardından turnuva tarihinde üçüncü kez finale kalmayı başardı.
Final karşılaşmaları 5 ve 12 Nisan'da oynanacak.