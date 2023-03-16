Galatasaray, final yolunda büyük avantaj sağladı

Galatasaray, FIBA Avrupa Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Umana Reyer ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, mücadeleden 74-49 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım final yolunda büyük bir avantaj elde ederken, rövanş karşılaşması 23 Mart Perşembe günü Venedik'te yapılacak.

İlk yarıyı geride kapattık

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, 5. dakikasını 8-2 üstün geçtiği ilk periyodu 14-10 önde bitirdi.

İkinci periyodun ilk bölümünde etkili bir performans ortaya koyan Umana Reyer, yakaladığı 10-2'lik seriyle 15. dakikada 20-16 öne geçti. Galatasaray pota altında bulduğu sayılarla farkı eritirken, konuk ekip soyunma odasına 25-24 önde gitti.

Galatasaray, final yolunda büyük avantaj sağladı

25 sayı farkla galip geldik

Müsabakanın ikinci yarısına sert savunmayla başlayan Galatasaray, hücumda da pota altında sayı bularak 27. dakikada 39-31 öne geçti. Sarı-kırmızılı takım, son çeyreğe 45-36 önde girdi.

Son periyoda da etkili oyununu taşıyan Galatasaray, 38. dakikanın hemen başında farkı 24 sayıya (66-42) çıkardı. Kalan sürede de üstün performansını sürdüren sarı-kırmızılı takım, müsabakadan 74-49 galip ayrıldı.

Galatasaray, final yolunda büyük avantaj sağladı

Oyuncular büyük sevinç yaşadı

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı oyuncular, galibiyet sevincini trübündeki taraftarlarıyla paylaştı.

Galatasaray, final yolunda büyük avantaj sağladı
Galatasaray, final yolunda büyük avantaj sağladı
Galatasaray, final yolunda büyük avantaj sağladı