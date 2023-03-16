Galatasaray, final yolunda büyük avantaj sağladı

Galatasaray, FIBA Avrupa Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Umana Reyer ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, mücadeleden 74-49 galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım final yolunda büyük bir avantaj elde ederken, rövanş karşılaşması 23 Mart Perşembe günü Venedik'te yapılacak.
İlk yarıyı geride kapattık
Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, 5. dakikasını 8-2 üstün geçtiği ilk periyodu 14-10 önde bitirdi.
İkinci periyodun ilk bölümünde etkili bir performans ortaya koyan Umana Reyer, yakaladığı 10-2'lik seriyle 15. dakikada 20-16 öne geçti. Galatasaray pota altında bulduğu sayılarla farkı eritirken, konuk ekip soyunma odasına 25-24 önde gitti.
25 sayı farkla galip geldik
Müsabakanın ikinci yarısına sert savunmayla başlayan Galatasaray, hücumda da pota altında sayı bularak 27. dakikada 39-31 öne geçti. Sarı-kırmızılı takım, son çeyreğe 45-36 önde girdi.
Son periyoda da etkili oyununu taşıyan Galatasaray, 38. dakikanın hemen başında farkı 24 sayıya (66-42) çıkardı. Kalan sürede de üstün performansını sürdüren sarı-kırmızılı takım, müsabakadan 74-49 galip ayrıldı.
Oyuncular büyük sevinç yaşadı
Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı oyuncular, galibiyet sevincini trübündeki taraftarlarıyla paylaştı.