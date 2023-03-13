Galatasaray, Jehyve Floyd'un sözleşmesini feshetti

20 haftası geride kalan Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde aldığı 8 galibiyet ve 12 mağlubiyet ile orta sıralarda bulunan, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turunda mücadele eden Galatasaray'da bir ayrılık gerçekleşti.
Sarı-kırmızılılar, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan basketbolcu Jehyve Floyd'un sözleşmesini feshetti.
"Karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmemizi sonlandırmış bulunmaktayız"
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Sezon başında yaşadığı sakatlığın nüksetmesi sebebiyle ameliyat edilecek olan ve sezonu kapatan ABD'li oyuncumuz Jehyve Floyd ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmemizi sonlandırmış bulunmaktayız."
4 maçta oynadı
Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle az forma şansı bulan Floyd, ligde sadece 4 maçta forma giydi. ABD'li basketbolcu 4.3 sayı ve 2.8 ribaund ortalamaları ile oynadı.