Galatasaray, Jehyve Floyd'un sözleşmesini feshetti Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jehyve Floyd ile yollarını ayırdığını açıkladı.

20 haftası geride kalan Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde aldığı 8 galibiyet ve 12 mağlubiyet ile orta sıralarda bulunan, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 turunda mücadele eden Galatasaray'da bir ayrılık gerçekleşti.

Sarı-kırmızılılar, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan basketbolcu Jehyve Floyd'un sözleşmesini feshetti.

"Karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmemizi sonlandırmış bulunmaktayız"

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sezon başında yaşadığı sakatlığın nüksetmesi sebebiyle ameliyat edilecek olan ve sezonu kapatan ABD'li oyuncumuz Jehyve Floyd ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmemizi sonlandırmış bulunmaktayız."

4 maçta oynadı

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle az forma şansı bulan Floyd, ligde sadece 4 maçta forma giydi. ABD'li basketbolcu 4.3 sayı ve 2.8 ribaund ortalamaları ile oynadı.