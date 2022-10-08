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    Galatasaray, Karşıyaka'ya mağlup oldu

    Türkiye Basketbol Süper Lig'i 2. hafta maçında Galatasaray, evinde Karşıyaka'ya 72-70 yenildi.
    • 08.10.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 15:00
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    Galatasaray, Karşıyaka'ya mağlup oldu

    Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 2. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu’nda zorlu rakibi Karşıyaka’yı konuk etti.

    Karşıyaka, 2 sayı farkla galip geldi

    Baştan sona müthiş bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada Karşıyaka, Errick McCollum‘un son bölümdeki müthiş performansıyla sahadan 72-70 galip ayrıldı.

    Galatasaray, Karşıyaka ya mağlup oldu #1

    Galatasaray, ikinci mağlubiyetini aldı

    Bu sonuçla Karşıyaka, ligde çıktığı ikinci maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray ise ikinci maçında ilk yenilgisini aldı. Gelecek hafta Galatasaray, İzmir’de Petkimspor’a konuk olacak. Pınar Karşıyaka ise deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.

    Galatasaray, Karşıyaka ya mağlup oldu #2

    Ennis'in 18 sayılık performansı galibiyete yetmedi

    Galatasaray'da Dee Bost 14 sayı, 4 asist; Dylan Ennis 18 sayı, 8 ribaund, 2 asist, 3 top çalma; Angelo Caloiaro 6 sayı, 6 ribaund, 2 asist; Yunus Sonsırma 8 sayı, 3 asistle oynadı.

    Galatasaray, Karşıyaka ya mağlup oldu #3

    Kuzminskas ve McCollum 15'er sayıyla oynadı

    Karşıyaka’da ise Mindaugas Kuzminskas 15 sayı, 6 ribaund; Errick McCollum 15 sayı, 9 asist; Berkan Durmaz 13 sayı, 5 ribaund; Jaylon Brown 12 sayı, 4 asist; Kenan Sipahi 9 sayı, 2 ribaund, 2 asistle mücadele etti.

    Galatasaray, Karşıyaka ya mağlup oldu #4

    Galatasaray, Karşıyaka ya mağlup oldu #5


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