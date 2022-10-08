Galatasaray, Karşıyaka'ya mağlup oldu

Türkiye Basketbol Süper Lig'i 2. hafta maçında Galatasaray, evinde Karşıyaka'ya 72-70 yenildi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 2. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu’nda zorlu rakibi Karşıyaka’yı konuk etti.

Karşıyaka, 2 sayı farkla galip geldi

Baştan sona müthiş bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada Karşıyaka, Errick McCollum‘un son bölümdeki müthiş performansıyla sahadan 72-70 galip ayrıldı.

Galatasaray, ikinci mağlubiyetini aldı

Bu sonuçla Karşıyaka, ligde çıktığı ikinci maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray ise ikinci maçında ilk yenilgisini aldı. Gelecek hafta Galatasaray, İzmir’de Petkimspor’a konuk olacak. Pınar Karşıyaka ise deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak.

Ennis'in 18 sayılık performansı galibiyete yetmedi

Galatasaray'da Dee Bost 14 sayı, 4 asist; Dylan Ennis 18 sayı, 8 ribaund, 2 asist, 3 top çalma; Angelo Caloiaro 6 sayı, 6 ribaund, 2 asist; Yunus Sonsırma 8 sayı, 3 asistle oynadı.

Kuzminskas ve McCollum 15'er sayıyla oynadı

Karşıyaka’da ise Mindaugas Kuzminskas 15 sayı, 6 ribaund; Errick McCollum 15 sayı, 9 asist; Berkan Durmaz 13 sayı, 5 ribaund; Jaylon Brown 12 sayı, 4 asist; Kenan Sipahi 9 sayı, 2 ribaund, 2 asistle mücadele etti.