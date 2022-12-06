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    Galatasaray NEF - Oostende basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Galatasaray NEF, FIBA Şampiyonlar liginde evinde Oostende ile karşılaşacak. İşte maçın detayları..
    • 06.12.2022 - 14:10
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    Galatasaray NEF - Oostende basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Galatasaray NEF, FIBA Şampiyonlar Ligi C grubu maçında sahasında Belçika ekibi Oostende'yi konuk edecek.

    Grupta lider konumda bulunan temsilcimiz oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 yenilgi aldı. Rakip Oostende ise oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybetti ve 1 galibiyet aldı.

    Basketbolseverler Galatasaray NEF - Oostende maçının detaylarını araştırmaya başladı. Maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak uyandırdı. İşte maçın detayları..

    Galatasaray NEF - Oostende basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Galatasaray NEF - Oostende maçı ne zaman oynanacak?

    Galatasaray NEF - Oostende maçı 6 Aralık Salı (bugün) günü saat 20.00'de oynanacak. Maç Tivibuspor kanalından naklen yayınlanacak?


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