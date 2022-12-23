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Galatasaray NEF - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye Basketbol Ligi'nde oynanacak Galatasaray NEF - Türk Telekom maçının detayları belli oldu. İşte kritik maçın detayları..
- 23.12.2022 - 15:55
Türkiye Basketbol Süper Lig'inin 12. haftasında Galatasaray NEF evinde Ankara ekibi Türk Telekom'u ağırlayacak.
İki takımda hem ligde hem Avrupa kupalarında oynadıkları son iki maçlarını kazandı.
Türk Telekom, Türkiye Basketbol Ligi'nde oynadığı 11 maçın 10'unu kazanarak liderlik koltuğuna otururken Galatasaray NEF 11 maçta 6 galibiyet 5 mağlibiyet alarak 5. sırada bulunuyor.
Büyük heyecana sahne olacak maçın detayları basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
Peki Galatasaray NEF - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın detayları..
Galatasaray NEF - Türk Telekom maçı ne zaman oynanacak?
Galatasaray NEF - Türk Telekom maçı 24 Aralık Cumartesi günü saat 15.30'da oynanacak. Galatasaray NEF - Türk Telekom mücadelesi beIN SPORTS 5 kanalından naklen yayınlanacak.