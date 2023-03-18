Galatasaray, TOFAŞ'ı mağlup etti Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray, TOFAŞ karşısında 83-81 galip geldi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta maçında TOFAŞ ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

TOFAŞ'ın ev sahipliğinde oynanan mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Son topa kadar heyecanın yüksek olduğu maçta Galatasaray, TOFAŞ karşısında 83-81 kazandı.

TOFAŞ, ilk yarıyı önde bitirdi

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, 7 dakikada farkı 6 sayı (11-17) çıkarttı. TOFAŞ, Manek ve Ennis ile etkili olmaya çalışsa da sarı kırmızılı ekip, Russell ve Sadık Emir Kabaca'nın sayılarıyla ilk periyodu 27-23 üstün tamamladı.

İkinci periyotta Ennis ve Berk Uğurlu'nun sayılarıyla farkı eriten ev sahibi takım, 16. dakikada 38-35 öne geçti. Etkili oyununu periyot boyunca sürdüren TOFAŞ, soyunma odasına 45-38 önde girdi.

Galatasaray, üçüncü çeyrekte farkı açtı

Üçüncü çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. McGee ve Sadık Kabaca'nın çizgi gerisinden bulduğu sayılarla Galatasaray uzun süre sonra öne geçti (50-51).

Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca ve Russell ile art arta üç sayılık atışlar bulan sarı-kırmızılı ekip, TOFAŞ'ın savunmadaki hatalarını iyi değerlendirerek son çeyreğe 16 sayı farkla (68-52) üstün girdi.

Galatasaray, son topta maçı kazandı

Son çeyrekte taraftarının da desteğiyle oyuna ortak olan Bursa temsilcisi bitime bir dakika kala beraberliği yakaladı (81-81).

TOFAŞ kritik hücumdan eli boş dönünce sarı-kırmızılı ekipte McGee basket faulle takımını öne geçirdi ve Galatasaray mücadeleyi 83-81 kazandı.