Galatasaray, Türk Telekom karşısında seriyi eşitledi Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi 2. maçında konuk ettiği Türk Telekom'u 86-71 yenen Galatasaray, durumu 1-1'e getirdi.

AA

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi 2. maçında normal sezonu lider bitiren Türk Telekom ile 8. sırada tamamlayan Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Galatasaray 86-71'lik skorla kazandı.

İlk yarıyı Türk Telekom üstün bitirdi

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 4. dakikası 9-9'luk eşitlikle geçildi. Rakibinin top kaybı ve boş hücumlarını iyi değerlendiren başkent temsilcisi, yakaladığı 8-0'lık seriyle 7. dakikada farkı açtı: 9-17. Sarı-kırmızılılar, Russell'ın skorer oyunuyla farkın daha fazla açılmasına engel oldu. Galatasaray, iyi savunması ve Ennis'in dış atışlardan bulduğu basketlerle hızla farkı kapatsa da ilk çeyreği Türk Telekom 25-24 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında Türk Telekom'da Rıdvan Öncel etkili performansıyla ön plana çıktı. Başkent temsilcisi, maçın 15. dakikasını 38-33 önde geçti. Ennis ile skor üretmeye devam eden Galatasaray, 17. dakikada farkı 1 sayıya (37-38) indirdi. Grant ve Semih Erden'in basketleriyle rakibinin öne geçmesini engelleyen mavi-siyahlı takım, devreyi 46-39 üstün kapattı.

Galatasaray geriden gelerek kazandı

Mücadelenin ikinci devresine iyi başlayan Galatasaray, taraftar desteğini de arkasına aldı. Sarı-kırmızılılar, ilk 3 dakikada Sadık Emir Kabaca, Muhaymin Mustafa, Ennis, Göksenin Köksal ve Caloiaro'nun elinden 10-0'lık seri buldu. Maçın 23. dakikasında 47-46 öne geçen ev sahibi ekip, Sadık'ın 3 sayılık basketleriyle üstünlüğünü sürdürdü.

Galatasaray, 26. dakikada ise farkı 7 sayıya (58-51) taşıdı. Türk Telekom, Grant'ın basketleriyle farkı eritip 28. dakikada 1 sayıya (60-59) indirse de öne geçmeyi başaramadı. Kalan yaklaşık 3 dakikada Göksenin, Russell ve Ristic'in elinden 9-0'lık seri bulan sarı-kırmızılı takım, üçüncü çeyreği 10 sayı farkla 69-59 önde bitirdi.

Son periyoda Russell ve Ristic'in basketleriyle giren ev sahibi, 33. dakikada farkı 12'ye çıkardı: 73-61. Karşılaşmanın 35. dakikasını 73-66 önde geçen Galatasaray, kalan sürede üstünlüğünü korudu ve parkeden 86-71 galip ayrıldı.

Seride durum eşitlendi

Ankara'da yapılan ilk maçı 94-85 kaybeden Galatasaray, çeyrek final serisinde durumu 1-1'e getirdi.

Müsabakada 22 sayıyla en skorer oyuncu olan Grant, Türk Telekom adına mağlubiyeti önleyemedi. Dört oyuncusunun çift haneli skor ürettiği sarı-kırmızılılarda ise Ennis 19, Sadık Emir Kabaca 18, Russell 17, Muhaymin Mustafa ise 10 sayıyla oynadı.

Seride üçüncü ve son maç 1 Haziran Perşembe günü normal sezon lideri Türk Telekom'un sahasında oynanacak.