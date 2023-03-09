Galatasaray, Unicaja'yı devirdi Temsilcimiz Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu dördüncü maçında sahasında Unicaja'yı 72-67 yendi.

Galatasaray, Avrupa sahnesinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda Unicaja ile karşılaştı.

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'ndaki dördüncü maçında ağırladığı İspanyol ekibi Unicaja'yı 72-67 mağlup etti.

Müsabakaya McGee ve Caloiaro'nun skorer performansıyla giren sarı-kırmızılı ekip, 6. dakikanın ilk saniyelerinde 8 sayılık fark yakaladı: 13-5. Hücumda ritmi düşen ve savunmada zorlanan Galatasaray, buna rağmen üstünlüğünü korudu. Ev sahibi ekip, son dakikada bulduğu basketlerle ilk çeyreği 21-16 önde tamamladı.

İlk yarıyı sarı-kırmızılılar önde bitirdi

İspanyol temsilcisi, ikinci çeyreğin başında Osetkowski'nin 3 sayılık basketiyle farkı 2 sayıya (21-19) indirdi. Galatasaray, Russell ve Ristic ile skor üretse de Unicaja, 14. dakikada Carter'ın 3 sayılık basketiyle 27-26 öne geçti.

Sadık Emir Kabaca'nın 16. dakikanın başındaki 3 sayılık basketiyle yeniden öne geçen (31-30) sarı-kırmızılılar, üstünlüğünü devrenin sonuna kadar korudu ve soyunma odasına 41-37 galip durumda girdi.

Galatasaray son çeyrekteki iyi oyunuyla kazandı

Karşılaşmanın üçüncü çeyreği uzun süre dengeli gitti. Maçın 25. dakikasında üstünlüğünü kaybeden (47-48) Galatasaray, periyodu da 56-58 geride kapattı.

Son çeyreğe iyi başlayan taraf Galatasaray oldu. Müsabakanın 32. dakikasında Sadık Emir Kabaca'nın basketiyle 59-58 öne geçen Galatasaray, Caloiaro ve Sadık Emir ile skor bulmaya devam etti. Maçın 35. dakikasını 5 sayı farkla 65-60 önde geçen sarı-kırmızılılar, taraftarının da desteğiyle üstünlüğünü korudu ve sahadan 72-67 galip ayrıldı.

Caloiaro ve Russell 15'er sayı ile oynadı

Galatasaray'da 15 sayı ve 9 ribauntla oynayan Caloiaro ile 15 sayı üreten Russell, galibiyette önemli rol aldı. Sarı-kırmızılılarda Sadık Emir Kabaca 13, McGee ise 11 sayı ile çift haneli skor üretti.

Skor dağılımının birbirine yakın olduğu Unicaja'da ise Brizuela 12, Perry ile Carter 10'ar sayıyla mücadele etti.

Malaga ilk kez kaybetti

Sarı-kırmızılı takım, K Grubu'nda oynadığı 4. maçında 2. galibiyetini aldı. İspanyol ekibi ise grupta ilk kez mağlup oldu.

İki takım arasında İspanya'da oynanan mücadeleyi Unicaja 81-76 kazanmıştı.