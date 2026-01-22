Galatasaray, USK Prag'a kaybetti

- Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur E Grubu 4. maçında USK Prag'a 71-64 yenildi.
- İlk çeyrekten itibaren üstünlük kuran Çekya ekibi, maçı kazandı.
- Marine Johannes 18, Awak Kuier ise 14 sayıyla Galatasaray'ın en skorer oyuncuları oldu.
Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur E Grubu 4. maçında Çekya temsilcisi USK Prag ile karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-11 önde geçen konuk ekip, soyunma odasına da 48-31 üstün girdi.
İkinci yarıda iyi oyununu sürdüren Çekya ekibi, üçüncü periyodu 63-45, maçı da 71-64 önde tamamladı.
GALATASARAY, İKİNCİ KEZ YENİLDİ
Galatasaray'da Marine Johannes 18, Awak Kuier 14 sayıyla oynadı. Konuk takımda Janelle Salaun ile Pauline Astier 16'şar sayıyla galibiyette katkı verdi.
Sarı-kırmızılı takım, 2. yenilgisini yaşadı. USK Prag ise 6. galibiyetini aldı.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Stylianos Simeonidis (Yunanistan), Vlad-Theodor Cotrobas-Dascalu (Romanya), Sava Cetkovic (Karadağ)
Galatasaray: Oblak 7, Smalls 6, Juhasz 8, Johannes 18, Kuier 14, Williams 6, Gökşen Fitik, Ayşe Cora Yamaner 1, Derin Erdoğan 4, Elif Bayram
USK Prag: Cazorla 2, Carleton 5, Ayayi 10, Astier 16, Jones 8, Pribylova 3, Malikova 3, Salaun 16, Hof 4, Cechova 4
1. Periyot: 11-23
Devre: 31-48
3. Periyot: 45-63
Beş faulle çıkan: 36.33 Astier (USK Prag)