Galatasaray, USK Prag'a kaybetti

Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur E Grubu 4. maçında sahasında Çekya temsilcisi USK Prag'a 71-64 yenildi.

Yayınlama Tarihi: 22.01.2026 23:25
  • İlk çeyrekten itibaren üstünlük kuran Çekya ekibi, maçı kazandı.
  • Marine Johannes 18, Awak Kuier ise 14 sayıyla Galatasaray'ın en skorer oyuncuları oldu.

Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur E Grubu 4. maçında Çekya temsilcisi USK Prag ile karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-11 önde geçen konuk ekip, soyunma odasına da 48-31 üstün girdi.

İkinci yarıda iyi oyununu sürdüren Çekya ekibi, üçüncü periyodu 63-45, maçı da 71-64 önde tamamladı.

GALATASARAY, İKİNCİ KEZ YENİLDİ

Galatasaray'da Marine Johannes 18, Awak Kuier 14 sayıyla oynadı. Konuk takımda Janelle Salaun ile Pauline Astier 16'şar sayıyla galibiyette katkı verdi.

Sarı-kırmızılı takım, 2. yenilgisini yaşadı. USK Prag ise 6. galibiyetini aldı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Stylianos Simeonidis (Yunanistan), Vlad-Theodor Cotrobas-Dascalu (Romanya), Sava Cetkovic (Karadağ)

Galatasaray: Oblak 7, Smalls 6, Juhasz 8, Johannes 18, Kuier 14, Williams 6, Gökşen Fitik, Ayşe Cora Yamaner 1, Derin Erdoğan 4, Elif Bayram

USK Prag: Cazorla 2, Carleton 5, Ayayi 10, Astier 16, Jones 8, Pribylova 3, Malikova 3, Salaun 16, Hof 4, Cechova 4

1. Periyot: 11-23

Devre: 31-48

3. Periyot: 45-63

Beş faulle çıkan: 36.33 Astier (USK Prag)

Eshspor Haberleri