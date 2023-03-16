Galatasaray, Yunanistan deplasmanından çıkamadı

Temsilcimiz Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'ndaki beşinci maçında Yunan ekibi AEK'ya konuk oldu.
Maçın ilk çeyreğini 31-29 önde geçen sarı-kırmızılı ekip devreyi de 46-45 önde tamamladı.
Üçüncü çeyreği 63-61 önde tamamlayan Yunan takımı maçtan da 92-78 galip geldi ve çeyrek finale çıktı.
Tur şansı mucizelere kaldı
Grupta geride kalan 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrılan sarı-kırmızılılar Unicaja ve AEK'nin ardından 3. sırada yer alıyor.
Son 16 turu maçları 22 Mart'ta sona erecek ve gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar çeyrek finale kalacak.