Galatasaray'a mağlup olan Konyaspor Basketbol küme düştü

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında ile Basketbol alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede kazanan 100-88'lik skorla Galatasaray oldu.

Konyaspor Basketbol küme düştü

Alınan bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, 27. maçında 12. galibiyetini aldı. Ligin son sırasında yer alan Konyaspor ise 28. maçında 21. yenilgisini yaşadı ve ligin bitimine 2 hafta kala küme düşmeyi garantiledi.

Galatasaray'a mağlup olan Konyaspor Basketbol küme düştü

Russell 29 sayıyla oynadı

Galatasaray‘da Fatts Russell 29 sayı ve 7 asistle maça damga vuran bir performansa imza attı. Angelo Colaiaro 16 sayı ve 8 ribauntla mücadele ederken Sadık Emir Kabaca 13 sayı ile oynadı.

Konyaspor Basketbol'da Rasheed Sulaimon 18 sayıyla maçı tamamlarken Alex Perez 17 sayı ve 13 asistle mücadele etti.

Galatasaray'a mağlup olan Konyaspor Basketbol küme düştü
Galatasaray'a mağlup olan Konyaspor Basketbol küme düştü
Galatasaray'a mağlup olan Konyaspor Basketbol küme düştü
Galatasaray'a mağlup olan Konyaspor Basketbol küme düştü