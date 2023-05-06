Galatasaray'a mağlup olan Konyaspor Basketbol küme düştü

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Galatasaray ile Konyaspor Basketbol alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede kazanan 100-88'lik skorla Galatasaray oldu.
Konyaspor Basketbol küme düştü
Alınan bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar, 27. maçında 12. galibiyetini aldı. Ligin son sırasında yer alan Konyaspor ise 28. maçında 21. yenilgisini yaşadı ve ligin bitimine 2 hafta kala küme düşmeyi garantiledi.
Russell 29 sayıyla oynadı
Galatasaray‘da Fatts Russell 29 sayı ve 7 asistle maça damga vuran bir performansa imza attı. Angelo Colaiaro 16 sayı ve 8 ribauntla mücadele ederken Sadık Emir Kabaca 13 sayı ile oynadı.
Konyaspor Basketbol'da Rasheed Sulaimon 18 sayıyla maçı tamamlarken Alex Perez 17 sayı ve 13 asistle mücadele etti.