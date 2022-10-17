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    Galatasaray'ın eski oyuncusu Patric Young felç oldu! 'Yeniden yürüme ihtimalim var'

    Bir dönem Galatasaray forması giyen basketbolcu Patric Young felç oldu. Galatasaray'ın eski yıldızı sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
    • 17.10.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 11:43
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    Galatasaray'ın eski oyuncusu Patric Young felç oldu! 'Yeniden yürüme ihtimalim var'

    Bir dönem Galatasaray'da forma giyen basketbolcu Patric Young Temmuz ayında geçird.ği bir trafik kazası sonrası felç kaldı.Aracıyla takla atan yıldız basketbolcu sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

    Nebraska'da aracıyla takla atarak ağır bir şekilde yaralanan Patric Young geçirdiği bu trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı.

    Galatasaray ın eski oyuncusu Patric Young felç oldu! Yeniden yürüme ihtimalim var #1

    Patric Young katıldığı bir söyleşide sağlık durumu hakkında açıklamalar yaptı.Young yaptığı açıklamada;

    "Durumu olduğu gibi kabullendim. Fiziksel olarak biraz engelim olsa da hiçbir şey beni iyi bir baba, eş ve insan olmaktan alıkoyamaz. Olayları kontrol edemeyiz fakat başımıza gelenlere bakış açımızı kontrol edebiliriz. Kendi işini kendi görebilen, güçlü bir adamdım. Ancak şu an yardıma muhtacım ancak buna alıştım.

    Galatasaray ın eski oyuncusu Patric Young felç oldu! Yeniden yürüme ihtimalim var #2

    Fiziksel olarak yardım istemenin sorun olmadığını anladım. Bu durum beni daha az insan ya da daha az erkek yapmıyor. Dürüst olmak gerekirse Felç kaldığınızı ve tekrar yürüme ihtimalinizin düşük olduğu haberini almak zor. Ancak hala bir şans var." ifadelerini kullandı.


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