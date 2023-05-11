Galatasaray'ın yeni koçu: Zvezdan Mitrovic Pistiolis'in görevine son veren Galatasaray, yeni koçunu açıkladı. Sarı-kırmızılılar son olarak Monaco'yu çalıştıran Zvezdan Mitrovic'le sözleşme imzaladı.

Andreas Pistiolis ile yollarını ayıran Galatasaray'da yeni başantrenör belli oldu: Zvezdan Mitrovic...

Tecrübeli çalıştırıcı son olarak Fransa ekibi Monaco'yu çalıştırmıştı.

Galatasaray, 12 galibiyet 15 mağlubiyetle Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci sırada yer alıyor.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Kulübümüz, Galatasaray Nef Başantrenörlüğü görevi için Zvezdan Mitrović ile 2022/23 ve 2023/24 yıllarını kapsayan anlaşmaya imza attı.



19 Şubat 1970 Karadağ doğumlu Mitrović, ülkesinin takımı Buducnost'ta yardımcı antrenör olarak başladığı kariyerinde ilk başantrenörlük deneyimini 2002/03 sezonundan Ukrayna'nın Khimki Yuzny takımı ile yaşadı. 5 yıllık Khimki Yuzny kariyerinin ardından sırasıyla toplamda 12 yıl sürecek Ukrayna kariyerinde sırasıyla Krivbasbasket-Lux Krivyi Rog, Budivelnyk Kviv, Khimik-OPZ Yuzny, Azovmash Mariupol takımlarını çalıştırdı. Ukrayna Süper Ligi şampiyonluğu da yaşadığı 2009 yılında yılın koçu ödülüne layık görüldü. Ukrayna kariyerine 2012 yılında bir de Ukrayna kupası şampiyonluğu ekledi."

"Monaco'yu alt ligde şampiyon yaptı"

"2014-15 yılında Fransa temsilcisi Monaco'yu bir alt ligde devralan Mitrović, ilk senesinde şampiyon olarak takımı üst klasmana çıkardı. Monaco'da rekabetçi bir takım yarataran Zvezdan Mitrović aynı zamanda Avrupa sahnesinde adından söz ettirmeye başladı. AS Monaco ile ProA Ligi'nde 2016, 2017, 2018 yıllarında olmak üzere 3 kez Fransa ProA Ligi Normal Sezon liderliği, 3 kez Fransa Leaders Cup şampiyonluğu yaşarken, 3 sezon üst üste yılın koçu seçildi. 2017 yılında takımı ile Basketball Champions League'de final four oynama başarısı gösterdi.



2018/19 sezonu başında Fransa'nın bir diğer önemli takımı ASVEL Lyon-Villeurbanne Basket'e transfer oldu. İki sezon üst üste çalıştırdığı ASVEL Lyon-Villeurbanne Basket ile EuroLeague sahnesinde yer alma şansı buldu. 2020 yılında Fransa Leaders Cup finaline yükseldi ve aynı sezon bir kez daha Fransa'da yılın koçu seçildi."

"Başarılar diliyoruz"