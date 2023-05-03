Golden State'i yenen LA Lakers yarı finalde öne geçti NBA yarı final serisi ilk maçında Los Angeles Lakers, Golden State Warriors'ı 117-112 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

NBA Batı Konferansı yarı final serisi ilk maçında Los Angeles Lakers, deplasmanda karşılaştığı Golden State Warriors'ı 117-112'lik skorla mağlup etti.

NBA play-off'larında heyecan 2 müsabaka ile devam etti. Batı Konferansı yarı final ilk maçında Los Angeles Lakers, konuk olduğu geçen yılın şampiyonu Golden State Warriors'ı 117-112 yendi ve seriye galibiyetle başladı.

Davis ve Lebron coştu

Lakers'ta Anthony Davis 30 sayı, 23 ribaund ve 5 asist, LeBron James de 22 sayı, 11 ribaund ve 4 asistle double-double yaparak galibiyetin mimarı oldu.

Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 27 sayı, 6 ribaund ve 3 asisti, Klay Thompson'un da 25 sayı, 4 asist ve 3 ribaundu mağlubiyeti engelleyemedi. Serinin 2. maçı, 4 Mayıs'ta yine Golden State'in sahasında yapılacak.