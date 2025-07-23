Göztepe Basketbol, 9 oyuncuyla vedalaştı

Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden ve daha sonra final grubuna kalarak bir üst lig olan Türkiye Basketbol Ligi’ne çıkmayı başaran Göztepe Basketbol, yeni sezon kadro planlaması kapsamında 9 oyuncusuyla yollarının ayrılığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi: