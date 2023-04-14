Hırvatistan Milli Basketbol Takımı'nda Josip Sesar dönemi başladı Eski basketbolcu Josip Sesar, Hırvistan Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğüne getirildi.

AA

Avrupa basketbolunun ekol ülkeleri arasında yer alan Hırvatistan'da başantrenörlük değişimi yapıldı.

Hırvatistan Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun başkent Zagreb'de gerçekleştirdiği toplantının ardından 45 yaşındaki Sesar'ın basketbol milli takımının yeni başantrenörü olduğu duyuruldu.

Daha önce görev almıştı

Bosna Hersek'in Mostar kentinde 1978'de dünyaya gelen Sesar, basketbol kariyerine 1992'de Zagreb Basketbol Kulübünde başlamış, 1996'da Hırvatistan'ın genç milli takımıyla Avrupa'da altın madalya kazanmış ve şampiyonanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.

Antrenörlük kariyerinde, Hırvatistan 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü ve A milli takım başantrenörü Drazen Anzulovic'in yardımcılığını üstlenen Sesar, selefi Aleksandar Petrovic'in de yardımcılığını yapmıştı.