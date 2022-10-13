Houston Rockets, Fenerbahçe'den Pierria Henry’i transfer etti

Houston Rockets, Fenerbahçe'den Pierria Henry’i transfer etti

Fenerbahçe'den ayrılan Pierria Henry'nin yeni adresi belli oldu. 29 yaşındaki oyuncu, NBA takımlarından Houston Rockets ile sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe formasıyla tamamlayan Senegalli oyun kurucu Pierria Henry, bu yaz beklenmedik bir şekilde takımdan ayrılmıştı.

Yaz dönemini NBA Yaz Ligi’nde Washington Wizards formasıyla geçiren oyun kurucunun yeni adresi ise belli oldu.

Houston Rockets, kadrosuna kattı

The Athletic’in haberine göre temsilcimiz Alperen Şengün’ün de formasını giydiği Houston Rockets, 2022-2023 sezonu için Pierria Henry’i kadrosuna kattı.

Avrupa hakları Fenerbahçe'de bulunuyor

29 yaşındaki oyun kurucunun Avrupa hakları ise halen Fenerbahçe'de bulunuyor. Fenerbahçe’den önce ülkemizde 1 sezonluğuna TOFAŞ formasını da giyen Pierria Henry, 2021 yazında 2 yıllık Baskonia macerasını sonlandırarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Şampiyonluğun önemli isimlerindendi

Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan Senegalli oyun kurucu, bu önemli başarının ana kahramanlarından biriydi.

2021-2022 sezonunda toplam 17 karşılaşmada süre bulan Pierria Henry, maç başına 8.4 sayı, 2.7 ribaund, 6.4 asist ve 1.8 top çalma ortalamalarıyla mücadele etmişti.