İspanya'da skandal: Türk Telekom koçu hastanede Eurocup'ta şampiyonu belirleyecek maç öncesinde Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can sakatlandı. Konuyla ilgili genel menajer Önder Külçebaş'tan açıklama geldi. İşte detaylar...

Türk Telekom Basketbol, EuroCup’ta sezonun en önemli maçına çıkmaya hazırlanıyor. Temsilcimiz, EuroCup finalinde şampiyonluk ve EuroLeague bileti için İspanya ekibi Gran Canaria ile kozlarını paylaşacak.

Final mücadelesi için İspanya’da bulunan Türk Telekom, maç öncesi antrenmanını gerçekleştirmek için salona hareket ettiği esnada bir skandalı yaşadı.

TRT Spor ekranlarında olayı aktaran genel menajer Önder Külçebaş, koç Erdem Can’ın boynunu incittiğini ama maçta sahada olacağını söyledi. Külçebaş, şoförün ani freni sonucu talihsiz bir kaza yaşandığını ve olayda art niyet aradığını ekledi.

"Sorumlu hesap vermek zorunda"

Konuyla ilgili TRT Spor'a konuşan genel menajer Önder Külçebaş, şunları söyledi:

"Koçumuz yine takımın başında olacak, maça çıkacak. Ama ne yazık ki otobüs şoförünün bize şehir turu attırması, 10 dakikalık yol, 40 dakika sürdü. İdmana geç kalıyorduk. O sırada radyonun sesini açmaya başladı, sesi kısmasını rica ettik. Hocamız kalkıp sesi kısmak istediğinde bilerek frene bastı. Hoca kafasını cama çarparak boynunu incitti. Şu anda boyunlukla idman yaptırdı. Buradan da acil bir şekilde sedyeyle hastaneye götürülecek. EuroCup ve Gran Canaria'yı suçlamak istemiyoruz ama burada ne yazık ki art niyet var. Bunun sorumlusu hesap vermek zorunda. Bunun için çalışıyoruz şu anda. Ama umarız en başta hocamız sağlıklı olsun."

"Konsantre olacağız"