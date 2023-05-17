İzmir Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe karşısında seriyi eşitledi

AA
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinde İzmir Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe'yi 68-61 yendi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği ligin final maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Fenerbahçe, Göksel Çelik Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda karşılaştı.
Şampiyon yarın belli olacak
Maçın 1. periyodunu 16-14 önde tamamlayan İzmir ekibi, 2. çeyrekte de kontrollü oynayarak soyunma odasına da 32-28 üstün gitti.
Üçüncü periyodu 48-49 geride geçen İzmir Büyükşehir Belediyespor, son periyotta etkili oyun sergileyerek maçı 68-61 kazandı.
İzmir ekibinin 1-1'e taşıdığı seride 2022-2023 sezonu şampiyonu yarın yapılacak son karşılaşmayla belli olacak.