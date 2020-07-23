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    Jalen Rose: LeBron her şampiyonlukta bir süper takımdaydı

    NBA'in eski isimlerinden Jalen Rose, NBA'in yıldız ismi LeBron James'in şampiyonluk yaşadığı takımlarda hep üst düzey isimlerle oynadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2020 - 12:36
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    Jalen Rose: LeBron her şampiyonlukta bir süper takımdaydı

    Eski NBA oyuncusu Jalen Rose, Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James her şampiyonluk kazandığında, bir "süper takımda" olduğunu söyledi.

    LEBRON HEP EN İYİLERLE OYNADI

    LeBron, basketbolun gördüğü en büyük yeteneklerden biri olsa da, kariyeri boyunca diğer birinci sınıf süperstarlarla oynama şansına da erişmişti. Dwyane Wade ve Chris Bosh'dan Kyrie Irving ve Kevin Love'a kadar, liste oldukça geniş bir durumda.

    Jalen Rose: LeBron her şampiyonlukta bir süper takımdaydı #1

    Bu gerçek, Bron'ın birkaç yıl önce "süper takım diye bir şey olmadığını" ve hiç bir zaman bir süper takımda oynamadığını iddia etmesine engel olmamıştı.

    Rose, bu durumla ilgili şunları söyledi:

    "Lakers'ın LeBron James olmadan bir playoff takımı olmayacağını düşünüyorsanız; bu gerçekten Anthony Davis hakkında ne düşündüğünüzü anlatıyor. LeBron her şampiyonluğu kazandığında bir süper takımdaydı!"

    Jalen Rose: LeBron her şampiyonlukta bir süper takımdaydı #2

    Jalen ayrıca Anthony Davis'in Pelicans ekibine, başka bir süperstar desteği olmadan birçok kez liderlik ettiğini de ekledi.

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