James Harden, ayrılık iddialarını yalanladı

NBA yıldızı James Harden, sezon sonu Philadelphia 76ers'tan ayrılacağı iddialarını yalanladı.

NBA'de Philadelphia 76ers formasını terleten yıldız oyuncu James Harden'ın sezon sonu takımdan ayrılacağı haberleri çıkmıştı.

Harden'ın 9 yıl boyunca formasını terlettiği Houston Rockets'a geri döneceği konuşuluyordu.

Bu yaz Philadelphia ekibiyle 2 yıl için 68 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Harden'ın sözleşmesinde serbest kalma opsiyonu bulunuyordu.

"Şu an buradayım ve çok güzel bir oyun ortaya koyuyoruz"

New York Knicks maçının ardından iddialara yanıt veren yıldız oyuncu, Philadelphia ekibinde mutlu olduğunu söyledi.

Harden, "Şu an buradayım ve çok güzel bir oyun ortaya koyuyoruz. Bu haberin nereden çıktığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

21.4 sayı ortalamasıyla oynuyor

Tecrübeli oyuncu, bu sezon maç başına 21.4 sayı, 6.6 ribaund ve 10.4 asist ortalamalarını tutturdu.