James Harden, striptiz kulübünde servet harcadı

James Harden'in, striptiz kulübünde bir gece 1 milyon dolar harcadığı, bu yüzden de yıldız basketbolcunun formasının kulübün tavanına asıldığı açıklandı.

Houston Rockets süperstarı James Harden, yine striptiz sevgisiyle gündeme geldi.

Yıldız basketbolcunun bir striptiz kulübünde gecede 1 milyon dolar harcadığı ortaya çıktı.

Amerikalı rapçi Joe Budden'ın podcast'inin son bölümünde, Harden'ın formasının, bir gecede 1 milyon dolar harcaması nedeniyle Houston'daki bir striptiz kulübünün tavanına asıldığı belirtildi.





Yayında, "James'in forması tepeden asılı duruyor. Bunu yapmalarının sebebinin, James'in orada çok fazla para harcaması olduğunu söylemişlerdi. Bu yüzden formasını striptiz kulübünün tepesine asmışlar." denildi.

YILDA 40 MİLYON DOLAR MAAŞ ALIYOR

Striptiz kulüplerine olan ilgisiyle bilinen 30 yaşındaki basketbolcunun yıllık maaşı ise 40 milyon dolar.



