Jorge Jesus: Fenerbahçe sadece bir futbol kulübü değil

Jorge Jesus: Fenerbahçe sadece bir futbol kulübü değil

Fenerbahçe Teknik direktörü Jorge Jesus, basketbol takımının Maccabi Tel Aviv'i yendiği karşılaşmayı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda izledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin Euroleague'de Maccabi Tel Aviv'i 86-71 mağlup ettiği karşılaşmayı salondan takip etti.

Fenerbahçe taraftarının gönlünde şimdiden önemli bir yer kazanan Jorge Jesus, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"Fenerbahçe bir futbol kulübünden çok daha fazlası"

Mücadele sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Portekizli teknik adam, "Fenerbahçe yalnızca bir futbol kulübü değil, Fenerbahçe bir futbol kulübünden çok daha fazlası" ifadelerini kullandı.