Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gruplar belirlendi. Türkiye'nin rakipleri D Grubu'nda Slovakya, Macaristan ve Sırbistan oldu.

Slovenya'nın Kranj kentinde düzenlenen organizasyonda, kuraya ikinci torbadan giren A Milli Kadın Basketbol Takımı, D Grubu'nda Slovakya, Macaristan ve Sırbistan ile eşleşti. Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa ev sahipliğinde 15-25 Haziran tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda, Türkiye, grup karşılaşmalarını Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da oynayacak. Maçların ardından grubunu lider tamamlayan takımlar, doğrudan çeyrek finale kalacak. Grup ikincileri ile üçüncüleri ise çapraz eşleşmeyle birbiriyle karşılaşacak ve kazanan taraflar, son 8 takım arasına adını yazdıracak. Milliler, elemelerde grubunu lider olarak tamamlamıştı FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlı ekip, 6 karşılaşmanın 5'ini kazanarak lider unvanıyla finallere kalmıştı. Evinde oynadığı karşılaşmalarda Polonya, Slovenya ve Arnavutluk'u yenen milliler, deplasmanda Slovenya ve Arnavutluk'u mağlup ederken, tek mağlubiyetini Polonya karşısında almıştı. FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda gruplar şöyle: A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu İspanya Belçika Fransa Sırbistan Yunanistan İtalya Slovenya Türkiye Karadağ Çekya Büyük Britanya Slovakya Letonya İsrail Almanya Macaristan