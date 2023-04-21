Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı başlıyor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile Fenerbahçe arasındaki Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçı yarın yapılacak.

AA

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off final mücadelesi yarın yapılacak ilk maçla başlayacak.

Play-off yarı finali serisinde BOTAŞ'ı 2-0'la geçen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile Galatasaray'ı 2-0 üstünlük sağlayarak eleyen Fenerbahçe finalde karşılaşacak.

Final serisinde ilk maç normal sezon lideri Mersin temsilcisinin sahasında yapılacak. Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki maç, saat 19.00'da başlayacak.

İki takım bu sezon 4 kez karşılaştı

İki takım bu sezon 2 Süper Lig, birer 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde olmak üzere 4 kez karşılaştı.

Ligde iki ekip de birer galibiyet alırken, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Mersin temsilcisi oldu. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ise kupaya rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertliler ulaştı.

Final programı

TBF'den yapılan açıklamaya göre 3 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı play-off final serisinin maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Fenerbahçe (Servet Tazegül)

23 Nisan Pazar:

18.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Fenerbahçe (Servet Tazegül)

25 Nisan Salı:

19.00 Fenerbahçe-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Fenerbahçe Metro Enerji)