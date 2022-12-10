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    Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding, Beşiktaş'ı 92-57 yendi ve liderliğe yükseldi.
    • 10.12.2022 - 17:13
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    Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası dev derbiye sahne oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk etti.

    Fenerbahçe Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 92-57 kazanmayı başardı. Sarı-Lacivertliler bu maçın ardından maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

    Fenerbahçe soyunma odasına önde gitti

    Maça iyi başlayan Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında ilk çeyreği 19-16 önde tamamladı. Sarı-lacivertli takım ikinci çeyrekte ise rakibi karşısında üstünlüğü elde etti.

    Beşiktaş potasına 25 sayı gönderen Fenerbahçe, kendi potasında ise sadece 12 sayı gördü. Bu periyodun sonucu ilk yarıdaki farkın açılmasını sağladı. Fenerbahçe, soyunma odasına 44-28 önde girdi.

    Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe #1

    Beşiktaş üçüncü periyotta daha iyi oynadı

    İkinci çeyrekteki performansını yukarı çekmeyi başaran Beşiktaş, üçüncü periyotta daha iyi bir görüntü sergiledi. Fakat Fenerbahçe hücumlarını durdurmayı başaramadı. Üçüncü çeyrekte 23 sayı kaydeden Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'tan 20 sayı yedi.

    Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe #2

    Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 35 sayı farkla geçti

    Beşiktaş, mücadelenin son bölümünde ise adeta çöktü. Oyunun iki yönünde de etkili olamayan Siyah-beyazlılar, dördüncü periyotta sadece 9 sayı atabildi. Fenerbahçe ise rakip potaya tam 25 sayı gönderdi.

    Son çeyrekte kopan oyun farkın bir anda fazlasıyla açılmasına sebep oldu. Maç sonunda Fenerbahçe derbiyi, 92-57 kazanarak, Beşiktaş'ı 35 sayı farkla yendi.

    Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe #3

    Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

    Fenerbahçe geride kalan 10 haftada 8 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 18 puan topladı. Sarı-lacivertliler 9 maç oynayan 17 puanlı ÇBK Yenişehir'i maç fazlasıyla geçerek 1. sıraya yükseldi.

    Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe #4

    Beşiktaş 11. sırada yer alıyor

    Derbiyi kaybeden Beşiktaş, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kötü bir dönemden geçiyor.

    Oynadığı 10 maçta sadece 2 kez kazabilen siyah-beyazlılar 8 defa mağlup oldu. Geride kalan 10 haftanın ardından 12 puan toplayan Beşiktaş, 11. sırada kaldı.

    Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe #5


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