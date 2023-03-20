Kadınlar derbisinin galibi Fenerbahçe oldu

Kadınlar Basketbol Ligi'nin 23. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Akatlar Arena'da Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan mücadelede kazanan 90-72'lik skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu.

İlk çeyrek eşitlikle sonuçlandı

Karşılaşmanın ilk dakikalarında Evans ve Elif Bayram'ın sayılarıyla 7-2 öne geçen Beşiktaş karşısında Fenerbahçe, Sabally'nin üç sayılık basketiyle 6. dakikada 15-14 üstünlük yakaladı.

Evans ve Kübra'nın üç sayılarıyla yeniden skoru lehine çeviren siyah-beyazlıların, savunmada yaptığı hataları değerlendiren Fenerbahçe 6-0'lık bir seri yakaladı ve ilk periyot 23-23 eşitlikle sona erdi.

Kadınlar derbisinin galibi Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe, devreyi önde bitirdi

Vandersloot'un üç sayılık basketiyle ikinci çeyreğe başlayan sarı-lacivertliler, kritik anlarda bulduğu sayılarla ev sahibi ekibin üstünlük kurmasına izin vermedi.

Fenerbahçe dış atışlardan kolay sayılar bulmasına rağmen pota altını savunmakta güçlük yaşadı. Siyah-beyazlı ekip periyot boyunca savunmada istediği oyunu ortaya koyamayınca Fenerbahçe soyunma odasına 45-43 üstünlükle gitti.

Kadınlar derbisinin galibi Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe, son bölümde farkı açarak kazandı

Üçüncü çeyreğe Beşiktaş skoru eşitleyerek başlasa da Fenerbahçe peş peşe bulduğu basketlerle yeniden öne geçti. 25. dakikaya 57-49 önde giren sarı-lacivertliler, 8-0'lık bir seri yaparak rahatladı.

Pota altını değerlendirmekte zorluk çeken Beşiktaş, dış atışlarda da isabet kaydedemeyince farkın artmasını engelleyemedi. 28. dakikaya 65-52 üstünlükle giren sarı-lacivertliler, mücadelenin bu bölümünü 69-52 önde bitirdi.

Sabally'yi durdurmakta zorlanan Beşiktaş karşısında farkı 35. dakikada 20 sayıya (79-59) yükselten Fenerbahçe, son bölümde rahat bir oyun ortaya koyayarak karşılaşmayı 90-72 kazandı.

Kadınlar derbisinin galibi Fenerbahçe oldu

Fenerbahçe, rakiplerine üstünlük kurdu

Fenerbahçe, alınan bu galibiyetle birlikte amatör branşlarda ezeli rakiplerine büyük bir üstünlük kurmaya devam etti. Sarı-lacivertliler, 2 hafta önce bir diğer rakibi olan Galatasaray'ı 80-62 mağlup etmeyi başarmıştı.

Kadınlar ve erkekler voleybolunda ise Fenerbahçe, Galatasaray'ı mart ayı içerisinde 2 kez 3-0'lık skorlarla yenmişti.

Kadınlar derbisinin galibi Fenerbahçe oldu
Kadınlar derbisinin galibi Fenerbahçe oldu
Kadınlar derbisinin galibi Fenerbahçe oldu