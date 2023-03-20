Kadınlar derbisinin galibi Fenerbahçe oldu Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında 90-72 kazandı.

Kadınlar Basketbol Ligi'nin 23. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Akatlar Arena'da Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan mücadelede kazanan 90-72'lik skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu.

İlk çeyrek eşitlikle sonuçlandı

Karşılaşmanın ilk dakikalarında Evans ve Elif Bayram'ın sayılarıyla 7-2 öne geçen Beşiktaş karşısında Fenerbahçe, Sabally'nin üç sayılık basketiyle 6. dakikada 15-14 üstünlük yakaladı.

Evans ve Kübra'nın üç sayılarıyla yeniden skoru lehine çeviren siyah-beyazlıların, savunmada yaptığı hataları değerlendiren Fenerbahçe 6-0'lık bir seri yakaladı ve ilk periyot 23-23 eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe, devreyi önde bitirdi

Vandersloot'un üç sayılık basketiyle ikinci çeyreğe başlayan sarı-lacivertliler, kritik anlarda bulduğu sayılarla ev sahibi ekibin üstünlük kurmasına izin vermedi.

Fenerbahçe dış atışlardan kolay sayılar bulmasına rağmen pota altını savunmakta güçlük yaşadı. Siyah-beyazlı ekip periyot boyunca savunmada istediği oyunu ortaya koyamayınca Fenerbahçe soyunma odasına 45-43 üstünlükle gitti.

Fenerbahçe, son bölümde farkı açarak kazandı

Üçüncü çeyreğe Beşiktaş skoru eşitleyerek başlasa da Fenerbahçe peş peşe bulduğu basketlerle yeniden öne geçti. 25. dakikaya 57-49 önde giren sarı-lacivertliler, 8-0'lık bir seri yaparak rahatladı.

Pota altını değerlendirmekte zorluk çeken Beşiktaş, dış atışlarda da isabet kaydedemeyince farkın artmasını engelleyemedi. 28. dakikaya 65-52 üstünlükle giren sarı-lacivertliler, mücadelenin bu bölümünü 69-52 önde bitirdi.

Sabally'yi durdurmakta zorlanan Beşiktaş karşısında farkı 35. dakikada 20 sayıya (79-59) yükselten Fenerbahçe, son bölümde rahat bir oyun ortaya koyayarak karşılaşmayı 90-72 kazandı.

Fenerbahçe, rakiplerine üstünlük kurdu

Fenerbahçe, alınan bu galibiyetle birlikte amatör branşlarda ezeli rakiplerine büyük bir üstünlük kurmaya devam etti. Sarı-lacivertliler, 2 hafta önce bir diğer rakibi olan Galatasaray'ı 80-62 mağlup etmeyi başarmıştı.

Kadınlar ve erkekler voleybolunda ise Fenerbahçe, Galatasaray'ı mart ayı içerisinde 2 kez 3-0'lık skorlarla yenmişti.