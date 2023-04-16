Kadınlar EuroLeague’de Fenerbahçe şampiyon oldu Kadınlar EuroLeague finalinde Fenerbahçe, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni 99-60 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde sezonun şampiyonu, iki Türk takımının oynayacağı finalde belli oldu.

Çekya'nın başkenti Prag'da yapılan Dörtlü Final organizasyonunun ilk maçlarında rakiplerini mağlup ederek finale yükselen Fenerbahçe ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Kralovka Arena'da kupa için karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe, 5. finalinde şampiyonluğa ulaştı

Mücadele Fenerbahçe'nin 99-60'lık üstünlüğüyle sona erdi. Daha önce 2013, 2014, 2017 ve 2022'de finallleri kaybeden; 2012, 2016, 2021'de ise dörtlü finalde mücadele etmesine rağmen kazanamayan Fenerbahçe kadın basketbol takımı, ilk Avrupa şampiyonluğuna uzandı.

Fenerbahçe, hem erkek hem de kadın basketbol dalında Avrupa şampiyonluğu elde eden ilk spor kulübü oldu.

8 sezon sonra Türk finali oynandı

İki Türk takımı, 8 sezon sonra FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin finalinde karşı karşıya geldi. Turnuvada 2013-2014 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe, finalde karşılaşmıştı.

Organizasyonda 2013-2014 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe, Rusya'nın Ekaterinburg kentindeki finalde karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılı ekip rakibini 69-58 mağlup ederek kupayı kazanmıştı.