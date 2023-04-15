Kadınlar EuroLeague'de MVP ödülünü Fenerbahçe'den Emma Meesseman kazandı

DHA

İlk kez düzenlenen tören Prag'ın kalbindeki Letensky Şatosu'nda organize edildi ve törenin sunumunu eski Fransa milli takımı oyuncusu Diandra Tchatchouang yaptı.

Etkinlikte, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Başkanı Turgay Demirel, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak yer aldı.

Fenerbahçe’de oynayan Emma Meesseman, forma giydiği 14 maçta 15.6 sayı, yüzde 62 serbest atış oranı, 6.4 ribaund ve 3.4 asist ortalamasıyla MVP ödülünü kazandı. Meesseman ödülü aldıktan sonra şunları söyledi:

“Bu bir onur ama bunu yapmamın nedeni bu değil. Ben sadece basketbolu seviyorum. Bu bir tutku ve birlikte oynadığım insanları seviyorum. Bu yüzden oynuyorum. Oy veren herkese teşekkürler. Bu yaptığım şeyi yapmaya devam etmem için başka bir neden. Ayrıca herkes yapılacak çok fedakarlık olduğunu biliyor ve ailem bunu yapmamda her zaman destek oldu. Onlara da teşekkür ediyorum.”