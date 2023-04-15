Kadınlar EuroLeague'de MVP ödülünü Fenerbahçe'den Emma Meesseman kazandı

İlk kez düzenlenen tören Prag'ın kalbindeki Letensky Şatosu'nda organize edildi ve törenin sunumunu eski Fransa milli takımı oyuncusu Diandra Tchatchouang yaptı.
Etkinlikte, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa Başkanı Turgay Demirel, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ve FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak yer aldı.
"Oy veren herkese teşekkürler"
Fenerbahçe’de oynayan Emma Meesseman, forma giydiği 14 maçta 15.6 sayı, yüzde 62 serbest atış oranı, 6.4 ribaund ve 3.4 asist ortalamasıyla MVP ödülünü kazandı. Meesseman ödülü aldıktan sonra şunları söyledi:
“Bu bir onur ama bunu yapmamın nedeni bu değil. Ben sadece basketbolu seviyorum. Bu bir tutku ve birlikte oynadığım insanları seviyorum. Bu yüzden oynuyorum. Oy veren herkese teşekkürler. Bu yaptığım şeyi yapmaya devam etmem için başka bir neden. Ayrıca herkes yapılacak çok fedakarlık olduğunu biliyor ve ailem bunu yapmamda her zaman destek oldu. Onlara da teşekkür ediyorum.”
MVP ödülünün ardından sezonun en iyi beşleri de açıklandı
En iyi beş
Chelsea Gray (ÇBK Mersin)
Yvonne Anderson (Tango Bourges Basket)
Breanna Stewart (Fenerbahce Alagöz Holding)
Alyssa Thomas (ZVVZ USK Praha)
Emma Meesseman (Fenerbahce Alagöz Holding)
En iyi ikinci beş
Alina Iagupova (Fenerbahce Alagöz Holding)
Marina Mabrey (Beretta Famila Schio)
Jelena Brooks (Sopron Basket)
Raquel Carrera (Valencia Basket Club)
Mariella Fasoula (Perfumerias Avenida)
Diğer ödüller de sahibini buldu
Ayrıca törende sezonun en iyi savunmacısı, en iyi genç oyuncusu ve en iyi antrenörü ödülleri de verildi.
En İyi Savunmacı – Alyssa Thomas (ZVVZ USK Praha)
En İyi Genç Oyuncu – Pauline Astier (Tango Bourges Basket)
En İyi Başantrenör – Georgios Dikaioulakos (Beretta Famila Schio)