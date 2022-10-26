Kadınlar EuroLeague'de yeni sezon başlıyor! İşte EuroLeague Kadınlar maç programı..

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2022-2023 normal sezon mücadelesi başlıyor.

Kadınlar EuroLeague'de yeni sezon heyecanı bugün oynanacak maçlar ile başlıyor. Kadınlar EuroLeague'de ülkemizi iki takım temsil edecek.

Fenerbahçe Alagöz Holding ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi yeni sezonda ülkemizi Kadınlar EuroLeague'de temsil edecek.

8'er takımın iki grup halinde mücadele edeceği Kadınlar EuroLeague'de ilk 4'e girmeyi başaran takımlar çeyrek finale yükselecekler.

Temsilcilerimizden Fenerbahçe Alagöz Holding A grubunda ilk maçında deplasmanda BC Polkowice ile mücadele edecek. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise deplasmanda Perfumerias Avenida ile karşılaşacak.

İşte Kadınlar EuroLeague'de bugün başlayacak yeni sezonun ilk maçları..

İşte maç programı

20:00 BC Polkowice (K) - Fenerbahçe Alagöz Holding (K)

21:00 Valencia Basket Club (K) v Virtus Segafredo Bologna (K)

21:00 Tango Bourges Basket (K) - Olympiacos SFP (K)

20:30 Basket Landes (K) - Spar Girona (K)

21:30 Perfumerias Avenida (K) - ÇBK Mersin Yenişehir Belediye