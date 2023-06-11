Karşıyaka, 4. kez finalde Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom'u 94-90 mağlup ederek play-off yarı final serisini 3-1 kazanan Karşıyaka tarihinde 4. kez finale çıktı.

AA

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde daha önce 2 şampiyonluğu bulunan Karşıyaka, play-off yarı final serisinde Türk Telekom'u 3-1'le geçerek play-off'ta dördüncü kez finale yükseldi.

Yarı final serisinde Ankara'daki ilk maçı kaybettikten sonra biri deplasmanda olmak üzere üst üste 3 maçı kazanan Karşıyakalı oyuncular, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki Türk Telekom maçının ardından her galibiyet sonrasında olduğu gibi sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı.

3 finalinden 2'sini kazandı

Karşıyaka, play-off'ta bu sezona kadar 3 finalinden 2'sini 1986-1987 ve 2014-2015'te kazandı.

İzmir temsilcisi, bu sezon finaldeki rakibi Anadolu Efes'e 1983-1984 sezonunda yenilmiş, 2014-2015'te ise rakibini geçerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

2014-2015 sezonunda Anadolu Efes'i yenerek şampiyon oldular

Karşıyaka final oynadığı sezonlarda 1983-1984'te sırasıyla Galatasaray ve İTÜ'yü saf dışı bıraktıktan sonra finalde Anadolu Efes'e yenildi.

İzmir temsilcisi, 1986-1987'de İTÜ ve Anadolu Efes'i eledikten sonra finalde Galatasaray'ı 2-1 yenerek mutlu sona ulaştı. Karşıyaka, 2014-2015'te başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde sırasıyla Banvit, Fenerbahçe ve Anadolu Efes'i geçerek ikinci şampiyonluğunu yaşadı.