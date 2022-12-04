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    Karşıyaka, Anadolu Efes'i iki uzatma sonunda mağlup etti

    Türkiye Basketbol Süper Lig'i 9. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Karşıyaka'ya 112-111 mağlup oldu.
    • 04.12.2022 - 17:59
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    Karşıyaka, Anadolu Efes'i iki uzatma sonunda mağlup etti

    Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes ile Karşıyaka kozlarını paylaştı. Müthiş bir mücadeleye sahne olan maçın normal süresi 90-90 eşitlikle sonuçlanırken mücadeleyi konuk ekip ikinci uzatma sonunda 111-112 kazandı.

    Karşıyaka 5. galibiyetini aldı

    Bu sonuçla Karşıyaka 8. maçında 5. galibiyetini alırken Anadolu Efes ise 8. maçında 2. yenilgisini yaşadı.

    Karşıyaka, Anadolu Efes i iki uzatma sonunda mağlup etti #1

    Micic 37 sayı ile oynadı

    Anadolu Efes‘te Vasilije Micic 37 sayı – 6 asist ile oynarken Basketbol Süper Ligi’nde de kariyerinin en skorer maçını oynadı. Buğrahan Tuncer 11 sayı – 5 ribaund, Will Clyburn de 16 sayı – 3 ribaund ile mücadele etti.

    Tibor Pleiss 10, Egehan Arna 9, Bryant Dunston da 8 sayıyla oynadı. Rodrigue Beaubois da 6 sayıyla maçı tamamladı.

    Karşıyaka, Anadolu Efes i iki uzatma sonunda mağlup etti #2

    McCollum galibiyette başroldeydi

    Karşıyaka’da Braian Angola 24 sayı – 5 ribaund ile oynarken Errick McCollum 29, Mindaugas Kuzminskas da 16 sayıyla mücadele etti. Angel Delgado 15 sayı – 11 ribaund, Vitto Brown da 8 sayıyla oynadı.

    Karşıyaka, Anadolu Efes i iki uzatma sonunda mağlup etti #3

    Karşıyaka, Anadolu Efes i iki uzatma sonunda mağlup etti #4

    Karşıyaka, Anadolu Efes i iki uzatma sonunda mağlup etti #5

    Karşıyaka, Anadolu Efes i iki uzatma sonunda mağlup etti #6

    Karşıyaka, Anadolu Efes i iki uzatma sonunda mağlup etti #7


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