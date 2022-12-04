Karşıyaka, Anadolu Efes'i iki uzatma sonunda mağlup etti

Karşıyaka, Anadolu Efes'i iki uzatma sonunda mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Lig'i 9. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Karşıyaka'ya 112-111 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde Anadolu Efes ile Karşıyaka kozlarını paylaştı. Müthiş bir mücadeleye sahne olan maçın normal süresi 90-90 eşitlikle sonuçlanırken mücadeleyi konuk ekip ikinci uzatma sonunda 111-112 kazandı.

Karşıyaka 5. galibiyetini aldı

Bu sonuçla Karşıyaka 8. maçında 5. galibiyetini alırken Anadolu Efes ise 8. maçında 2. yenilgisini yaşadı.

Micic 37 sayı ile oynadı

Anadolu Efes‘te Vasilije Micic 37 sayı – 6 asist ile oynarken Basketbol Süper Ligi’nde de kariyerinin en skorer maçını oynadı. Buğrahan Tuncer 11 sayı – 5 ribaund, Will Clyburn de 16 sayı – 3 ribaund ile mücadele etti.

Tibor Pleiss 10, Egehan Arna 9, Bryant Dunston da 8 sayıyla oynadı. Rodrigue Beaubois da 6 sayıyla maçı tamamladı.

McCollum galibiyette başroldeydi

Karşıyaka’da Braian Angola 24 sayı – 5 ribaund ile oynarken Errick McCollum 29, Mindaugas Kuzminskas da 16 sayıyla mücadele etti. Angel Delgado 15 sayı – 11 ribaund, Vitto Brown da 8 sayıyla oynadı.