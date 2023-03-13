Karşıyaka, Fenerbahçe'yi mağlup etti Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Karşıyaka, evinde Fenerbahçe'yi 102-98 yendi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta maçında Karşıyaka, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Kıran kırana mücadeleye sahne olan maçta Karşıyaka, Fenerbahçe karşısında 102-98 kazandı.

İlk yarıyı Fenerbahçe önde bitirdi

İlk periyoda iyi başlayan Karşıyaka ilk 5 dakikada farkı 8 sayıya kadar çıkardı: (12-4). Molanın ardından iyi bir dönüşle farkı kapatan Fenerbahçe, 17-17 ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi Karşıyaka ise rakibinin iyi oyununa karşılık verip, ilk periyodu 22-21 önde kapattı.

İkinci periyotta Karşıyaka boyalı alanda, Fenerbahçe ise uzaktan şutlarla sayılar buldu. Konuk ekip, son saniyede bulduğu 3 sayı ile devreye 2 farkla girdi: (46-48).

Karşıyaka 4 sayı farkla kazandı

Üçüncü periyota iyi başlayan ev sahibi Karşıyaka, farkı 8 sayıya kadar çıkardı: (61-53). İyi oyununu sürdüren Karşıyaka, periyota ise 73-69 ile gitti.

Son periyotta da iyi bir oyun sergileyen Karşıyaka, son 5 dakikaya 9 sayıya fark yakaladı: (88-79). Karşıyaka, son saniyelerde de farkı korumasını bilip maçı 102-98 kazandı.