Karşıyaka'yı yenen Anadolu Efes, seriyi 2-0'a getirdi
AA

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, sahasında Karşıyaka'yı 82-68 mağlup etti.

Anadolu Efes, seriyi 2-0'a getirdi

Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, yarı final serisinde durumu 2-0'a getirdi.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin üçüncü müsabakası, 2 Haziran Pazar günü Karşıyaka'nın ev sahipliğinde İzmir'de yapılacak.

1. Periyot: 26-11

Devre: 44-38

3. Periyot: 66-56

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)