Karşıyaka'yı yenen Anadolu Efes, seriyi 2-0'a getirdi

AA
Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, sahasında Karşıyaka'yı 82-68 mağlup etti.
Anadolu Efes, seriyi 2-0'a getirdi
Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, yarı final serisinde durumu 2-0'a getirdi.
Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin üçüncü müsabakası, 2 Haziran Pazar günü Karşıyaka'nın ev sahipliğinde İzmir'de yapılacak.
1. Periyot: 26-11
Devre: 44-38
3. Periyot: 66-56Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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