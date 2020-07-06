Kartal Özmızrak, Obradoiro'ya transfer oldu

Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Darüşşafakalı basketbolcu Kartal Özmızrak, kariyerini İspanya'da sürdürme kararı aldı.

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı'nda forma giyen milli oyuncu Kartal Özmızrak, İspanya ekibi Obradoiro'ya transfer oldu.

SÖZLEŞME 2 YILLIK

İspanya Kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyun kurucu ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Kartal Özmızrak, sosyal medya hesaplarında yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullandı: "5 yıl önce çatısı altına girdiğim, 3 yıl gururla formasını terlettiğim Darüşşafaka'dan yeni bir serüvene başlamak üzere ayrılıyorum. 3 yıl içerisinde ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu, Türkiye Kupası finali de dahil olmak üzere birçok anlamlı ve güzel galibiyetler yaşadık. Ömür boyu sürecek dostluklar ve hatırlanacak anılar biriktirdim. Şimdi kariyerime her zaman hedeflerimden biri olan İspanya'da devam edeceğim. Üzerimde emeği olan yöneticilere, antrenörlere, emektar kulüp çalışanlarımıza, her zaman desteğini hissettiğimiz taraftarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Umarım bir gün yollarımız tekrar kesişir."