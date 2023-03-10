Kevin Durant, 3 hafta forma giyemeyecek NBA ekibi Phoenix Suns'ın all-star oyuncusu Kevin Durant, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

NBA takımlarından Phoenix Suns'a kötü haber geldi.

Batı Konferansı takımlarından Suns'ın takas döneminde kadrosuna kattığı yıldız basketbolcu Kevin Durant sakatlığı nedeniyle 3 hafta forma giyemeyecek.

Bileği burkuldu

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Oklahoma City Thunder maçı öncesi ısınırken sakatlanan Durant'in sol ayak bileğinde burkulma meydana geldiği belirtildi.

Üç hafta forma giyemeyeceği ifade edilen 34 yaşındaki Durant'in durumunun sonrasında yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

Yeni takımıyla 3 maça çıktı

Durant, Brooklyn Nets'ten transfer edildikten sonra Suns ile 3 maçta görev yaptı. Tecrübeli skorer, bu sezon maç başına 29,5 sayı, 6,8 ribaunt ve 5,2 asist ortalamaları yakaladı.