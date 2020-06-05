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    Kevin Durant futbol kulübüne ortak oldu

    Brooklyn Nets forması giyen yıldız basketbolcu Kevin Durant, MLS ekiplerinden Philadelphia Union kulübüne ortak oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2020 - 13:46
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    Kevin Durant futbol kulübüne ortak oldu

    NBA'in en iyi basketbolcularından biri olan Kevin Durant, futbola el attı.

    MLS ekiplerinden Philadelphia Union kulübüne ortak olan Kevin Durant, Sports Business Daily'nin haberine göre kulübün yaklaşık %5'lik kısmını satın aldı.

    Öte yandan futbol kulübü hissedarı olan Kevin Durant'in geçmişte bir başka MLS ekibi DC United'ın hissedarı olmak için iki kez mücadele ettiği belirtiliyor.

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