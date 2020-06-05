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Kevin Durant futbol kulübüne ortak oldu
Brooklyn Nets forması giyen yıldız basketbolcu Kevin Durant, MLS ekiplerinden Philadelphia Union kulübüne ortak oldu.
- Haber Merkezi
- 05.06.2020 - 13:46
NBA'in en iyi basketbolcularından biri olan Kevin Durant, futbola el attı.
MLS ekiplerinden Philadelphia Union kulübüne ortak olan Kevin Durant, Sports Business Daily'nin haberine göre kulübün yaklaşık %5'lik kısmını satın aldı.
Öte yandan futbol kulübü hissedarı olan Kevin Durant'in geçmişte bir başka MLS ekibi DC United'ın hissedarı olmak için iki kez mücadele ettiği belirtiliyor.