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Kızılyıldız'da Sakota dönemi sona erdi
Kızılyıldız, başantrenörlük görevini yürüten Dragan Sakota ile yollarını ayırdı.
- Haber Merkezi
- 08.06.2020 - 15:09
Kızılyıldız Basketbol Kulübü Başkanı Nebojsa Covic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, karşılıklı sağlanan anlaşma çerçevesinde Sakota ile yollarını ayırdıklarını belirterek, "Zor zamanımızda geldi. Büyük bir sorumluluk aldı." ifadesini kullandı.
SASA OBRADOVİC GELEBİLİR
Geçen yıl kasım ayından bu yana takımı çalıştıran Sakota da basketbol sezonunun koronavirüs salgını nedeniyle kesintiye uğramasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, takıma başarı diledi.
Yerel medyada, Sakota'nın yerine, bir dönem Kızılyıldız'ı çalıştıran Sasa Obradovic'in yeniden takımın başına geleceği haberleri yer aldı.