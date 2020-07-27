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    Knicks, Thibodeau ile anlaştı

    NBA'de mücadele eden New York Knicks, Tom Thibodeau ile beş yıllık bir sözleşme konusunda el sıkıştı.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2020 - 12:51
    • Güncelleme : 27.07.2020 - 12:51
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    Knicks, Thibodeau ile anlaştı

    New York Knicks, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, Tom Thibodeau'yu takımın bir sonraki başantrenörü yapmak için beş yıllık bir anlaşma imzaladı.

    Yakın gelecekte resmi olarak bir anlaşmanın yapılmasının beklendiği açıklandı.

    Knicks, Thibodeau ile anlaştı #1

    GEÇMİŞTE KNICKS BAŞKANI İLE ÇALIŞTI

    Thibodeau'nun en son 2019'da Minnesota Timberwolves'daki işine son verilmişti.

    Deneyimli çalıştırıcı, daha önce CAA'de, şimdiki Knicks başkanı Leon Rose ile beraber çalışıyordu.

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