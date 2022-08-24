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    Kobe Bryant'ın eşinden fotoğraflar için rekor tazminat talebi

    NBA efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, enkaz bölgesinden çekilen fotoğraflar için rekor tazminat bedeli talep ediyor.
    • 24.08.2022 - 15:51
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    Kobe Bryant'ın eşinden fotoğraflar için rekor tazminat talebi

    Vanessa Bryant, kocası Kobe Bryant ve kızı Gianna'yı kaybettiği kazanın izlerini silmeye çalışıyor. 9 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının fotoğraflarının yayınlanması sebebiyle açılan davada görüşmeler devam ediyor.

    Vanessa, 75 milyon dolar istiyor

    Vanessa Bryant, mahremiyeti ihlal ve ihmal nedeniyle 75 milyon dolar tazminat talep ediyor.

    USA Today'e göre, avukat Jerome Jackson iki yıllık duygusal sıkıntının her biri için 2,5 milyon dolar, ayrıca gelecekteki her zorlu yıl için 1 milyon dolara kadar talep etti.

    Vanessa Bryant mahkemedeki ifadesinde yetkilileri, kocası Kobe Braynt ve kızı Gianna'nın cesetlerinin fotoğraflarını yasa dışı olarak yayınlamakla suçladı. Vanessa, Los Angeles County mahkemesine verdiği demeçte, "Fotoğrafları sızdıran çalışanlar tarafından yıkılmış, incinmiş ve ihanete uğramış hissediyorum." dedi.

    Kobe Bryant ın eşinden fotoğraflar için rekor tazminat talebi #1

    Fotoğrafların internette yayılmasından korkuyor

    Kobe Bryant'ın eşi ayrıca kendisinin veya çocuklarının gelecekte sevdiklerinin korkunç görüntülerini internette rastlama ihtimalinden dolayı duygusal stres yaşadığını söyledi.

    Kobe Bryant ın eşinden fotoğraflar için rekor tazminat talebi #2


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