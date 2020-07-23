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    Kostas Sloukas, Fenerbahçe'den ayrılıyor

    Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından Kostas Sloukas'ın Olympiakos ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2020 - 09:39
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    Kostas Sloukas, Fenerbahçe'den ayrılıyor

    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda yeni sezon yapılandırması kapsamında birçok oyuncuyla görüşmeler sürdürülüyor. Mevcut oyuncularıyla da masaya oturan yönetim bir ayrılığa daha hazırlanıyor.

    SLOUKAS DA YOLCU

    Yunan basınında yer alan habere göre; Kostas Sloukas, Fenerbahçe ile sözleşme feshi konusunda anlaşma sağladı.

    OLYMPIAKOS İLE ANLAŞTI

    Haberde; Fenerbahçe'den ayrıldığı duyurulacak olan Sloukas'ın, Olympiakos ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayağı belirtildi. Kostas Sloukas da ayrılırsa sarı-lacivertlilerde bu yaz 8. veda gerçekleşmiş olacak.

    Kostas Sloukas, Fenerbahçe'den ayrılıyor #1

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